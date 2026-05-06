子どもが楽しめる仕掛けがたくさん詰まった絵本の原画展が、富岡市で開かれています。 累計１１００万部を突破した、乳幼児向けの絵本「ぴよちゃんえほん」シリーズなどで知られる、絵本作家いりやまさとしさんの原画展。 会場には、絵本の原画や触って楽しめるパネルなど、約１５０点が展示されています。今は出版されていない昔の作品や、ことし３月に出版された最新作「のらとゆき」の原画も並んでいます。 キャラ