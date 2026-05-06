渋川市にある赤城自然園で昆虫の観察会が開かれ、子どもたちが昆虫の魅力に触れていました。 この観察会は赤城自然園が、園内にいる昆虫の魅力を知ってもらおうと、講師を招き初めて開いたものです。 講師を務めたのは、元・ぐんま昆虫の森の昆虫専門員で、昆虫の生態に詳しい筒井学さんです。筒井さんは参加した４組の親子に、園内で生息するムネアカオオアリやケバエをはじめ、この時期に多く見られる幼虫などを探しながら、