５月に入り、山形県内は田植えのシーズンを迎えています。資材の高騰や夏の猛暑など、農業を取り巻く環境が大きく変化する中、コメ作りに奮闘する農家を取材しました。 【写真を見る】いよいよコメ作りシーズン本番！ コメ作りに奮闘する農家を田んぼへの水張りが始まる日に取材！（山形） 河北町溝延でコメ農家を営む、牧野聡さんです。３０ヘクタールの田んぼで、つや姫や雪若丸、もち米や酒米などおよそ１