サッカーJ2・J3百年構想リーグ西地区B。2位をキープする鹿児島ユナイテッドFCは、6位のJ2大分トリニータとホームで対戦しました。ゴールデンウィーク最終日、歴代最多の観客数を記録しましたが、果たして結果は？（サポーター）「がんばれユナイテッド！」GW最終日、1万人にユニフォームもプレゼントされていつも以上に青く染まる白波スタジアムには、歴代最多の