「家に知らない女がいる」男性は、警察に通報した後、殴られたということです。6日朝、面識のない男性の自宅に侵入し、顔を殴ったとして、鹿児島市の女(54)が暴行の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、鹿児島市稲荷町に住む自称会社員の女(54)です。警察によりますと、女は、6日午前6時10分ごろ、面識のない男性(29)の自宅に侵入し、顔面を平手で殴った疑いが持たれています。その数分前、男性は警察にある通報を