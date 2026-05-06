約70年前に閉山した霧島市横川町の山ヶ野金山で、新たな金の鉱脈が見つかり、話題になっています。1グラム2万5000円台と金の価格が高騰する中、再び注目を集める山ヶ野金山で、かつて金が採掘されていた現場を巡るツアーが開かれました。霧島市横川町。緑に囲まれたこの山あいは、かつて「山ヶ野金山」として栄えました。江戸時代から昭和にかけて金の採掘が続きましたが、約70年ぶりに新たな金の鉱脈が見つかり、再び注