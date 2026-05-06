（西名アナ）新たに分かった2つの事件の接点について整理します。東広島で殺害された川本さんの会社は、三原の遺体発見現場付近で、改修工事を請け負っていたことが分かりました。そして、三原で遺体で発見された徳田さんは、東広島で事件が起きた2月16日に、自身のラインのアカウントが削除されていたということです。今後の捜査の焦点ですが、東広島で川本さんを殺害した犯人、そして三原で徳田さんの遺体を遺棄したのは誰なのか