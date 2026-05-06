イギリス・ロンドンにある自然史博物館に保管されているアイヌ民族の遺骨が日本に返還されることが決定し、５月５日に式典が行われました。ロンドンの自然史博物館で５日、アイヌ民族の遺骨７体が日本に返還される式典が開かれました。この遺骨返還は、日本政府がイギリス政府や博物館側に働きかけ、実現したものです。式典には、アイヌ施策を担当する黄川田沖縄北方担当相と、北海道アイヌ協会の大川理事長らが出席し、遺骨を受け