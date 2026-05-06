ゴールデンウイークは、６日が最終日という方も多いと思います。帰省客や観光客で賑わった鹿児島市の天文館で、ゴールデンウイークのベストショットを見せてもらいました。（大分から）「顔はめ」顔はめパネルを見つけるたびに写真撮影！（大分から）「最初雨って言ってたけど、晴れて、昨日、動物園一日回れたので、子どもたちも楽しんでよかった」こちらの親子は宮崎の青島へ。（県内在住）「鬼の