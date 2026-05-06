大型連休最終日の6日は、県内の広い範囲で晴れ、気温が上がりました。 「佐世保市」「西海市」「南島原市」では、25℃以上の夏日となりました。 7日(木)も、天気の大きな崩れはなさそうです。 ▽6日(水)21時～ 3時間ごとの天気 ▽7日(木)の気温 ▽7日(木)の紫外線情報 ▽7日(木)の海上 風と波 ▽週間天気