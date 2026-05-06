◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦2回戦 日本3−0ルクセンブルク(6日、ロンドン)卓球の世界選手権は5日、女子団体戦の2回戦が行われ、日本はルクセンブルクを破り、ベスト8進出を決めました。試合はシングルスのみで行われ、先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。大事な1番手を託された張本美和選手(世界ランク5位)は、デヌッテ選手(世界ランク110位)と対戦。早い攻撃でラリーを支配し、相手を