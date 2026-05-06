京都府南丹市の山林に小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察は父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は、遺体を市内の4か所に移動させていたことが新たに分かりました。 【写真を見る】「転々」とされた結希さんの遺体移動したとみられる“４か所”の位置 「私は両手で結希の首を絞めて殺しました」容疑認める 6日、殺人の疑いで再逮捕された、南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）。 警