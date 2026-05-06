歌手の平井大（35）が6日、千葉・県立幕張海浜公園で恒例のビーチライブを開催した。あいにくの曇り空となったが「青い空しか見えない！青い空と、青い海と、そしてハッピーな皆さん。サンキュー！」とジョークを交えてあいさつし、約2万人の前で28曲を歌唱。潮の香り漂う屋外ステージでサンセットをバックに新曲「onceagain」などを披露し「今日から日本は夏ということで、よろしくお願いします！」と一足早く夏を届けた。