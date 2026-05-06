5月7日（木）の近畿地方は、南の地域ほど雲の多い天気が続くでしょう。紀伊山地を中心ににわか雨の所もありそうです。南海上に停滞する前線上に低気圧が発生し、日本の南岸付近を進むでしょう。 この影響で、木曜日も南の地域を中心に雲の多い天気が続く見込みです。北部を中心に、中部でも前日より晴れ間の出る時間は長くありそうですが、紀伊山地付近では雨の降るときがある見込みです。奈良や和歌山方面では、折りたたみ傘があ