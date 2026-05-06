◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月6日英ロンドン）決勝トーナメント2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクを3―0で下して8強入りを決め、6大会連続のメダル獲得に王手をかけた。第1試合は張本美和（世界ランク5位）がデヌッテ（同110位）に3―0、第2試合は橋本帆乃香（同15位）がサディコビッチ（同369位）に同じく3―0で、ともに危なげなくストレート勝ちを収めた。第3試合に登場した日本のエース早田ひな（同1