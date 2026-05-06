「ファーム西地区・阪神６−０広島」（６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は広島に完封勝ちを収めた。先発の今朝丸が７回５安打無失点と好投。その後、神宮、富田、津田も完封リレーでつないだ。打線は山田の二塁打で先制し、そのまま五回に５得点を挙げた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−今朝丸は七回まで粘った。「いやいや、見応えあったよ。六回のな、向こうの堂林だとかファビアンだとか、ね。田村とか