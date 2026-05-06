◇明治安田J1百年構想リーグ第15節川崎F1―0東京V（2026年5月6日U等々力）東地区5位の川崎フロンターレはホームで4位の東京ヴェルデイに1―0で競り勝ち、3試合ぶりの勝利を挙げた。MF脇坂泰斗主将が後半28分にボールを受けると、左から中央に切れ込んでペナルティーエリア左手前から左隅を打ち抜く今季4点目で均衡を破った。相手に傾きかけていた時間帯で一瞬の隙を突き、試合はそのまま1―0で逃げ切った。2試合連続零敗