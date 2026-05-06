人気女子レスラーの?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（３０）が大激闘から一夜明けた６日、歌手の島谷ひとみ（４５）のスペシャルライブに参加した。Ｓａｒｅｅｅの新たな入場曲「太陽神Ｐｒｉｓｍ」は、１２年使用した「太陽神」に続き、島谷が歌唱している。新曲はオリコンシングルチャートで初登場１５位を記録するなど話題になっており、千葉・イオンモール津田沼で行われた発売記念スペシャルライブ＆３ショット撮影会に、スぺシャル