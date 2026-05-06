【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々の金字塔タイトルを世に送り出した“岡田耕始（『女神転生』、『ペルソナ』シリーズなど）”企画プロデュースの新たな学園RPG『Villion:Code』（読み：ヴィリオンコード）のOPテーマ＆EDテーマをFRAMが担当。約1年ぶりのリリースとなる本作のジャケットは、“イラストレーター・イリヤ・クブシノブ（『バースデー・ワンダーランド』、『攻殻機動隊 SAC_2045』など）“がキャラクターデ