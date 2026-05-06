東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の7日の天気をお伝えします。【7日の天気・気温】7日の九州北部は一日晴れて、天気の崩れはなさそうです。気温は6日よりも上がり、昼間は最高気温が25℃前後となるでしょう。久留米では27℃の予想で、福岡県内でことし一番の暑さとなるかもしれません。【週間予報】金曜日は雲が広がり、いったん気温は下がりますが、週末は日差しが戻り、お出かけ日和となるでしょう