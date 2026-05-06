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欧州株軒並み２％超高に、中東和平への期待で 東京時間18:40現在 英ＦＴＳＥ100 10443.12（+224.01+2.16%） 独ＤＡＸ25009.01（+607.31+2.49%） 仏ＣＡＣ40 8251.58（+189.27+2.37%） スイスＳＭＩ 13353.57（+301.40+2.32%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:40現在 ダウ平均先物JUN 26月限49706.00（+291.00+0.59%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限73