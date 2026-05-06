ドル指数は低下、ドル円急落と中東和平期待のドル売りで＝ロンドン為替 本日のドル指数は二段階で低下している。日本時間午後1時過ぎにドル円が157円台後半から一気に155.04付近まで急落。市場に介入観測が広がった。ドル指数は９８．３４２を高値に、９７．８９付近に急低下した。その後、ドル円の156円台半ばまでの反発を受けて、ドル指数は９８．１６付近まで反発。 そして、足元では中東和平への期待で全般的なドル