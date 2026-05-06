ＮＹ金時間外取引４７２０ドル付近まで買われる、約１週間ぶり高値水準 東京時間18:48現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4715.00（+146.50+3.21%）