【野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ vol.4】少ないマリネ液でおいしく仕上がる調理法だから調味料も控えめでヘルシー！野菜を健康的にたくさん食べられる、クックパッドアンバサダー・マユミリオンさんのレシピを紹介します。 帰宅後すぐできる「至福のおつまみマリネ」 「マリネは漬け込む時間が長くて、すぐには食べられない」……そんな印象を覆すレシピをご紹介します。 2026年4月21日(火)に発売されたマユミリオンさ