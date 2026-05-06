大分・中津市と福岡県を流れる山国川で6日午後、「12歳から13歳の男性が川に流された」と通報がありました。消防などの捜索で川から1人が見つかりましたが、その後、死亡が確認されました。男性が流されたのは、大分・中津市と福岡・上毛町の境を流れる山国川です。6日午後4時ごろ、山国川にかかる恒久橋の近くで「12歳から13歳の男性が川に流されて上がってこない」と、一緒にいたとみられる友人から通報がありました。消防が駆け