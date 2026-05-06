6日、韓国・ソウルで慰安婦問題を象徴する少女像の保守作業に当たる彫刻家の金曙ギョンさん（右）ら（共同）【ソウル共同】旧日本軍の従軍慰安婦問題を象徴し、ソウルの在韓日本大使館前に設置された少女像を囲んでいた防護柵が6日、約6年ぶりに撤去された。問題を否定する右派系団体の代表が最近、元慰安婦らの名誉を毀損したとする罪で逮捕、起訴され、像周辺での集会を中断していることを踏まえ、地元当局が判断した。慰安