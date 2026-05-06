ゴールデンウイーク最終日の6日、「12歳から13歳の男性が川に流された」と通報がありました。その後、発見されましたが、死亡が確認されました。通報があったのは、大分県中津市と福岡県上毛町の境を流れる山国川です。6日午後4時ごろ、山国川にかかる橋の近くで「12歳から13歳の男性が川に流されて上がってこない」と、一緒にいたとみられる友人から通報がありました。消防が駆けつけて川を捜索し、通報からおよそ30分後に、男性1