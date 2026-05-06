大西洋で航行中のクルーズ船でハンタウイルスへの感染が疑われる事例が相次ぎ、これまでに3人が死亡しました。先ほど、クルーズ船を受け入れる予定のカナリア諸島が入港を拒否するなど事態が混迷しています。カメラを見据え涙交じりに訴える人物。クルーズ船の乗客とみられる人：今起きていることは、ここにいる私たちにとって、まさに現実です。物語でも新聞の見出しでもありません。私たちには家族も生活もあり、帰宅を待ちわび