日本アイスクリーム協会は、「アイスクリームの日」（5月9日）を記念し、前日の2026年5月8日に、全国8都市で「アイスクリームフェスタ2026」を開催します。メーカー各社のアイスクリームを、全国で合計1万個無料配布します。多くの会場は13時開始＜東京会場＞時間：13時〜会場：サンシャインシティ 噴水広場（豊島区東池袋3-1-1）＜神戸会場＞時間：13時〜会場：神戸ハーバーランドセンタービル スペースシアター（神戸市中央区東