ロサンゼルス・レイカーズは、ヒューストン・ロケッツと相見えたプレーオフ1回戦を突破。この状況を誰よりも冷静に整理していたのは、勝利の立役者であるレブロン・ジェームズだろう。 自身のPodcast『Mind the Game』でスティーブ・ナッシュと向き合ったキングは、最新エピソードで、ロケッツのシリーズを振り返っている。 「結局のところ、ブックメーカーが