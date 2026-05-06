これからの気象情報です。 7日(木)は、今日よりさらに気温が上がるところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。 ◆5月7日(木)の天気 ・上越地方 朝から日差しがたっぷり届くでしょう。 最高気温は22～25℃の予想です。 上越市では、今日より4℃くらい高くなりそうです。 ・中越地方 時おり雲が広がる程度で、晴れ間の出る時間が長くなる