今週は「わがマチの寄り道スポット」と題して、北海道内各地のお出かけにおすすめの場所を紹介します。きょうは帯広に４月オープンした「馬と小麦」をテーマにした体験型施設です。焼きたてや揚げたてなど、およそ１００種類のパンがずらりと並ぶ店内。帯広の老舗パン店「ますやパン」を運営する満寿屋商店が展開している「麦音」です。十勝産の小麦１００％のパンを目当てに、連日多くの客が買い求めに訪れていますが