【パリ共同】欧州を拠点とする自動車大手5社の2026年1〜3月期決算が6日出そろった。競争が激化する中国市場での苦戦などが響き、3社が減収だった。トランプ米大統領が欧州連合（EU）から輸入する自動車への関税強化を警告し、先行きには懸念が強まっている。6日に決算を発表したドイツのBMWは、売上高が前年同期比8.1％減の310億700万ユーロ（約5兆7千億円）。中国と米国で電気自動車（EV）などの販売が不振だった。オリバー