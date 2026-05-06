アジア開発銀行の年次総会次回開催地の名古屋をアピールする広沢一郎市長（左から2人目）ら＝6日、ウズベキスタン・サマルカンド（共同）【サマルカンド共同】アジア開発銀行（ADB）の年次総会は6日、ウズベキスタン・サマルカンドで閉幕した。ホルムズ海峡の事実上封鎖が続く中、中東への石油依存度が高いアジア諸国が経済の先行きへの不安を共有。日本はADBと連携してエネルギー構造の転換や中小企業の資金繰りを支援すると約