日本維新の会は、大声などによる選挙運動への妨害行為を規制する法整備の検討を始める。公職選挙法を改正し、「選挙の自由妨害罪」の適用基準を明確化することを柱とする見通しだ。来春の統一地方選までの法整備を目指して党内議論を進め、他党にも賛同を呼びかける方針だ。法規制の検討は、党の政治改革実現本部に設置する専門の作業部会で行い、５月中旬に初会合を開く。聴衆が演説を聞く権利を守るため、「表現の自由」との