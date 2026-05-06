◇プロ野球 セ・リーグ 広島 10-0 DeNA(6日、横浜スタジアム)広島の栗林良吏投手が開幕から快投を続け、防御率が0点台に突入しました。プロ5年間で通算134セーブを挙げたクローザーは今季から先発に転向。すると初先発となった3月29日の中日戦をわずか1被安打、100球未満で完封する“マダックス”を達成して勝利し、圧巻の先発デビューを飾りました。その後の試合でも安定した投球を披露し続けていた栗林投手は、この日も7回82球、