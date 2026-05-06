中村倫也（39）の主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督、15日公開）公開記念クイズ大会−君のクイズ杯−が6日、都内で行われた。席上に、劇中でクイズの監修をした、知識集団「QuizKnock」所属のクイズ作家ふくらP（32）が登場した。25年12月27日に、24年7月に結婚した元乃木坂46の高山一実（32）との離婚を発表後、初めて公の場に姿を見せた。ふくらPは、映画について「僕の大好きなクイズ文化が映画になって、うれしい、メチャ