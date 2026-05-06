新日本プロレス６日の佐賀・唐津大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）がＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）に６月１４日大阪城ホール大会での挑戦を要求した。ウルフは３日福岡大会で、ボルチン・オレッグを下しＶ１に成功した成田に挑戦を表明。２月大阪大会でベルトを強奪された怨敵との再戦が浮上していた。この日の大会ではボルチン＆タイガーマスクと組んで成田＆高橋裕二郎＆ディ