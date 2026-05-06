ヤクルトは６日の巨人戦（東京ドーム）に５―０で快勝。先発の山野太一投手（２７）は６回９２球を投げて５安打無失点の好投。今季４勝１敗でハーラートップに並んでいた相手先発・竹丸との直接対決を制し、リーグ最速の５勝目を手にした。初回から並木の１号ソロなどで２点の援護を受けた山野は、落ち着いた投球でＧ打線を封じた。２点リードで迎えた４回に四球と連打で二死満塁のピンチを招いたが、吉川を一ゴロに打ち取って