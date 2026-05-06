気象台が発表する「大雨警報」などに、5段階の警戒レベルの数字をつけた新たな防災気象情報が、今月28日から始まります。ポイントなどについて、気象予報士の小野さんがお伝えします。小野 和久 気象予報士：今回の変更では、住民が避難する際に、より分かりやすい表現になりました。 小野：4つの警報「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」に、警戒レベルの数字がつき、警報の名称と組み合わせて発表されます。そして、レ