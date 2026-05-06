ロッテ・西野勇士が6回2失点も…打線が4安打無得点6日にパ・リーグ公式戦3試合が行われた。楽天モバイル最強パーク宮城での楽天ー日本ハムは12-2で日本ハムが大勝。先発・伊藤大海投手が7回1失点で今季3勝目。打線は5回に同点とすると、6回にフランミル・レイエス外野手と野村佑希内野手の適時打で勝ち越し。8回に細川凌平内野手の1号3ランなどで7点を奪い、9回にも矢澤宏太投手の3号2ランで突き放した。楽天は先発・前田健太投