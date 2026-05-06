子猫に穴を開けた段ボール箱をプレゼントすると、先輩ワンちゃんたちが参戦してきて…？爆笑のやりとりが多くの反響を呼ぶこととなりました。 注目の投稿は記事執筆時点で22万回再生を記録しており、「面白すぎるぅ～w」「コントみたいですね」「みんな文句なしにかわいい♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：子猫に『穴を開けた段ボール箱』をあげたら、『先輩犬』たちが……まさか