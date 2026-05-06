今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある子猫ちゃんの健康診断の様子。健康チェックされている猫ちゃんでしたが、その様子はまるで妊婦健診みたいだったそうです。投稿はThreadsにて、1万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから注目を集めました。 【写真：生後2か月の子猫を動物病院に連れて行った結果…『診察中の様子』】 妊婦健診みたいw 今回、Threadsに投稿したのは「保護猫活動群馬県