今季2度目の4連勝なるか？ドラゴンズは先発・髙橋宏斗投手が力投しました！ 【写真を見る】ドラゴンズ 若きエース髙橋宏斗(23)が力投！ 奪三振は｢15｣ セリーグ記録まであと一歩…連勝ストップ 2024年・2025年のドラフト1位投手の好投で、本拠地連勝中のドラゴンズ。6日の先発は、2020年ドラフト1位の髙橋投手。若きエースが意地を見せます！ 1回、1アウト1・3塁。ゲッツーに打ち取り