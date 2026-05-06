シンガー・ソングライターの平井大が６日、千葉・県立幕張海浜公園幕張の浜で「ＨＩＲＡＩＤＡＩｐｒｅｓｅｎｔｓＴＨＥＢＥＡＣＨＴＲＩＰ２０２６」の千葉最終公演を行った。１９年から毎年恒例で行われている平井主催のビーチライブ。４日に開催予定だった初日公演は、春の嵐に見舞われ「公共交通機関への影響も発生している状況と、ステージおよび会場の設備の安全を確保できない」事態から中止になっていた。こ