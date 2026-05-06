現地メディア「パルマ・ライブ」が報道イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶の去就が注目を集めている。イタリア王者インテルの指揮官が鈴木を非常に高く評価している一方で、複数のプレミアリーグからの関心が寄せられているという。パルマは現地時間5月3日にセリエA第35節でインテルと対戦。0−2で敗れたが、フル出場の鈴木は抜群の反応で決定機を防ぐなど、印象的なパフォーマンスを示した。現地メディア「パルマ・ライ