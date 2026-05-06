◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）追い切り＝５月６日、美浦トレセンまさに右肩上がり。エコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）がマークした１か月間の美浦・Ｗコースでの５ハロン時計は、４月１６日＝６６秒７。同２２日＝６５秒９。同３０日＝６５秒６。６日＝６５秒１。最終追い切りでは自己ベストタイと、非常にわかりやすく上昇カーブを描いている