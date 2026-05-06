◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節ＦＣ東京―千葉（６日・味の素スタジアム）６月の北中米Ｗ杯で日本史上歴代最多５度目のＷ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が右ハムストリング肉離れのけがから約１か月半ぶりに復帰し、後半２５分から９戦ぶりに出場した。Ｗ杯メンバー発表を１５日に控え、けがからの復帰を果たしたベテランが選出されるか、注目される。森保ジャパンの現状での主な負