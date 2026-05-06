女優の唐田えりかが、「仕事がなかった時期」の生活について語った。フジテレビ系連続ドラマ「１０２回目のプロポーズ」（水曜・後１１時）で共演している「霜降り明星」せいやのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演。２人で激辛ラーメンを食べながら、赤裸々にトークした。冒頭で、せいやは「助走とかなしで聞きますけど、仕事ない時、なにしてたんですか？」と直球質問。唐田は「ハハハハハ」と手をたたいて大笑い。「会