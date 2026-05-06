◆春季高校野球滋賀県▽決勝滋賀学園３―１彦根総合（６日・マイネットスタジアム皇子山）準決勝でセンバツ出場の近江を撃破し決勝に進出した彦根総合だが、滋賀学園に敗戦し、センバツ出場校ダブル撃破はならなかった。※※※初の決勝進出は６安打に抑えられ１―３で敗戦。そんな中、５番の渡辺京太朗三塁手（３年）が４打数２安打１打点と気を吐いた。１点を先制された直後の３回２死一塁から右翼線へ